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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو وزوجته يمثلان أمام المحكمة في دعوى تشهير

نتنياهو وزوجته يمثلان
نتنياهو وزوجته يمثلان أمام المحكمة في دعوى تشهير

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته أمام المحكمة، اليوم الاثنين، للإدلاء بشهادتهما في دعوى تشهير أقامها قريب نتنياهو ومحاميه السابق، ديفيد شيمرون.

رفعت الدعوى ضد ديفيد أرتزي، الذي زعم أن شيمرون صاغ اتفاقية سرية بين نتنياهو وزوجته سارة تمنحها الكلمة الأخيرة في التعيينات السياسية الرئيسية.

لكن نتنياهو وزوجته ينفيان وجود مثل هذا الاتفاق السري.

يذكر أن هذه القضية لا ترتبط بمحاكمة الفساد الجارية لنتنياهو بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوي في ثلاث قضايا فساد.

وينفي رئيس الوزراء جميع التهم، قائلا إنه "ضحية معاملة ظالمة من وسائل إعلام معادية وشرطة وادعاء عام".

نتنياهو ديفيد شيمرون

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