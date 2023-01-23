التنسيقية تعقد ورشة عمل عن الدراما المصرية وصناعة المحتوى

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين ، ورشة عمل حول "الدراما المصرية وصناعة المحتوي"، في إطار إهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها دور القوي الناعمة وتأثيرها المباشر في بناء الأجيال وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الالكترونية علي صناعة المحتوي وكيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدولة اقتصاديًا بالإضافة الي إصلاح البنية التشريعية لتسهيل حركة الابداع والفن ودور شركات الانتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار .

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وأحمد خالد عضو التنسيقية.



تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎