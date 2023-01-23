عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن إنشاء تحالف البنوك الحيوية للسرطان في مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، والمؤتمر الدولى الثالث لأورام الرئة، استضافته جمهورية مصر العربية على مدار يومين ، بحضور  أ.د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة والوقاية أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. هشام الغزالي مدير مركز أبحاث مصري بكلية الطب جامعة عين شمس و نخبة من خبراء علاج الأورام السرطانية من 75 دولة حول العالم، وبمشاركة ١٢ جمعية عالمية متخصصة فى علاج الأورام.


أقيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة و السكان و وزارة التعليم العالى و جامعة عين شمس.


صرح أ.د. هشام الغزالى، رئيس الجمعية الدولية للأورام وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام استقبل أكثر من ٢٠٠ ورقة بحثية، وناقش ٢٥٠ محاضرة علمية، حول العلاجات الموجهة الجديدة فى أورام الرئة، وتفصيل الخطة العلاجية طبقًا لمعدلات الاستجابة للورم للعلاج ما قبل الجراحة ما يزيد نسب الشفاء لأكثر من ٩٠٪، كما ضم المؤتمر 15 ورشة عمل حول ١٥ تخصصًا فى مجال علاج وجراحة أورام النساء. 

وأضاف أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إنشاء تحالف إفريقى بين الجمعيات والهيئات الإفريقية العاملة فى مجال الأورام، ممثلًا لحوالى ١٥ دولة إفريقية فى مجال تشخيص وعلاج الأورام والمعلوماتية البيولوجية، كما تم إصدار نسخة المؤتمر باللغة الفرنسية، لأول مرة؛ لتوجه لدول الفرانكفونية بالتعاون مع علماء فرنسا والمغرب العربى ولبنان.


وأعلن أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس عن إنشاء تحالف بين البنوك الحيوية للسرطان فى مصر.


شدد على أن هذا البنك الحيوى فكرة مهمة للغاية وكنز معلوماتى كبير للبلد، نستطيع من خلاله تجميع أكبر قدر من العينات للأنسجة والخلايا والسوائل الحيوية من المريض المصرى، ومعرفة الخلل الجينى الذى يمكن من خلاله اكتشاف أدوية خاصة بالمريض المصرى بعيدًا عن الأدوية الأخرى، التى وُضعت للمريض الأجنبى بعد دراسات حالة عليه، مشيرًا إلى أن هذا البنك يشمل 5 أنواع من الأورام السرطانية وهى: الثدى، الرئة، الكبد، القولون، والمثانة.


وفى مجال سرطان الرئة، و  أعلن عن طرح أدوية جديدة موجهة تساعد فى القضاء على سرطان الرئة إيجابية الطفرة، وكذلك يعرض لأول مرة استخدام الذكاء الاصطناعى فى جراحات الثدى واكتشاف الأدوية مع التحليل الدقيق لبيانات المعلوماتية الحيوية، وفى مجال سرطان الرئة سيتم طرح أدوية جديدة موجهة تساعد فى القضاء عليها، كما سيتم الإعلان عن استخدام العلاجات المناعية الموجهة ما قبل العملية الجراحية فى حالات سرطان الرئة.


هذا وحضر المؤتمر أيضا كلا من  لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد و أ.د ايناس عبد الحليم استاذ الأورام عضو مجلس النواب  وكيل لجنة الصحة و أ.د.أحمد السبكى  مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية و أ.د.محمد حسانى 
مساعد وزير الصحة للمبادرات و أ.د. إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم و التدريب الطبى و أ.د.أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية و  لواء طبيب مصطفى أبو حطب مساعد وزير الدفاع للشئون الطبية  و أ.د.ايناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام و عضو مجلس النواب و د.نعيمة القصير  ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر . كما حضر من الخارج كلا من رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الثدى جوزيب كريجليانو، ورئيس الجمعية الأمريكية للأورام ساندرا سويين، ورئيس الجمعية الأوروبية للأورام النسائية نيكول كونسين، ورئيس الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعى فيليب بورتمان.

و بنهاية جلسات المؤتمر أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى لأورام الثدى و النساء الخامس عشر بدعم جهود الكشف المبكر و علاج الأورام من خلال استكمال مسيرة تعليم صغار الأطباء و بناء الأطقم الطبية و ادخال التكنولوجيا الحديثة و الذكاء الاصطناعي و تبادل الخبرات و تكاتف جميع المنظمات العالمية و  الحكومية و الخاصة لتحقيق أعلى نسب الشفاء .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة للأهلي.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. إلغاء ندب رئيسي لجنتين و8 ملاحظين ببني سويف.. و100 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات

5 كليات تخوض الاختبارات الإلكترونية بجامعة عين شمس

الأكثر في العالم.. عميد زراعة عين شمس: الفرد يستهلك180 كجم قمح سنويا

الخلايا الجذعية واللحوم .. عميد زراعة عين شمس يرد على جدل واسع بالسوشيال

تآكل العظام الأفقية الناتجة عن خلعها.. رسالة ماجستير بطب الأسنان عين شمس

بعد حصوله علي الشخصية الأكثر تأثرا لـ عام 2022.. عميد زراعة عين شمس: استزراع اللحوم من الخلايا الجذعية.. والمواطن الواحد يستهلك 180 كيلو جراما من القمح سنويا

عميد زراعة عين شمس : مصر تحقق أعلى إنتاجية في فدان القمح عالميًا

18 كتابا متخصصا..عميد زراعة عين شمس الشخصية الأكثر تأثيرا بمجاله في 2022

ترشيحاتنا

100 % موضوعي..قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات طلاب الدمج

18 و25 فبراير.. تعرف على موعد لقاءات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تطور خطير.. روسيا تحذر من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة

بعد تكريم السيسي.. 7 هدايا قدمها القانون لأسر الشهداء| اعرفها

مفاجأة| العلماء يدرسون حذف ثانية من الدقيقة.. وهذه حقيقة الأمر

نشرة أخبار العالم | إستونيا تطرد السفير الروسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. و32 سيدة سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

يعشقون تناولها.. أصحاب 3 أبراج مدمنون للحلويات| تعرف عليهم

حلقت شعرها زيرو… ميريهان حسين تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ