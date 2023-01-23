الإعلان عن إنشاء تحالف البنوك الحيوية للسرطان في مصر

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، والمؤتمر الدولى الثالث لأورام الرئة، استضافته جمهورية مصر العربية على مدار يومين ، بحضور أ.د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة العامة والوقاية أ.د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. هشام الغزالي مدير مركز أبحاث مصري بكلية الطب جامعة عين شمس و نخبة من خبراء علاج الأورام السرطانية من 75 دولة حول العالم، وبمشاركة ١٢ جمعية عالمية متخصصة فى علاج الأورام.



أقيم المؤتمر برعاية وزارة الصحة و السكان و وزارة التعليم العالى و جامعة عين شمس.



صرح أ.د. هشام الغزالى، رئيس الجمعية الدولية للأورام وسكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام استقبل أكثر من ٢٠٠ ورقة بحثية، وناقش ٢٥٠ محاضرة علمية، حول العلاجات الموجهة الجديدة فى أورام الرئة، وتفصيل الخطة العلاجية طبقًا لمعدلات الاستجابة للورم للعلاج ما قبل الجراحة ما يزيد نسب الشفاء لأكثر من ٩٠٪، كما ضم المؤتمر 15 ورشة عمل حول ١٥ تخصصًا فى مجال علاج وجراحة أورام النساء.

وأضاف أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إنشاء تحالف إفريقى بين الجمعيات والهيئات الإفريقية العاملة فى مجال الأورام، ممثلًا لحوالى ١٥ دولة إفريقية فى مجال تشخيص وعلاج الأورام والمعلوماتية البيولوجية، كما تم إصدار نسخة المؤتمر باللغة الفرنسية، لأول مرة؛ لتوجه لدول الفرانكفونية بالتعاون مع علماء فرنسا والمغرب العربى ولبنان.



وأعلن أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس عن إنشاء تحالف بين البنوك الحيوية للسرطان فى مصر.



شدد على أن هذا البنك الحيوى فكرة مهمة للغاية وكنز معلوماتى كبير للبلد، نستطيع من خلاله تجميع أكبر قدر من العينات للأنسجة والخلايا والسوائل الحيوية من المريض المصرى، ومعرفة الخلل الجينى الذى يمكن من خلاله اكتشاف أدوية خاصة بالمريض المصرى بعيدًا عن الأدوية الأخرى، التى وُضعت للمريض الأجنبى بعد دراسات حالة عليه، مشيرًا إلى أن هذا البنك يشمل 5 أنواع من الأورام السرطانية وهى: الثدى، الرئة، الكبد، القولون، والمثانة.



وفى مجال سرطان الرئة، و أعلن عن طرح أدوية جديدة موجهة تساعد فى القضاء على سرطان الرئة إيجابية الطفرة، وكذلك يعرض لأول مرة استخدام الذكاء الاصطناعى فى جراحات الثدى واكتشاف الأدوية مع التحليل الدقيق لبيانات المعلوماتية الحيوية، وفى مجال سرطان الرئة سيتم طرح أدوية جديدة موجهة تساعد فى القضاء عليها، كما سيتم الإعلان عن استخدام العلاجات المناعية الموجهة ما قبل العملية الجراحية فى حالات سرطان الرئة.



هذا وحضر المؤتمر أيضا كلا من لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد و أ.د ايناس عبد الحليم استاذ الأورام عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصحة و أ.د.أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية و أ.د.محمد حسانى

مساعد وزير الصحة للمبادرات و أ.د. إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم و التدريب الطبى و أ.د.أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية و لواء طبيب مصطفى أبو حطب مساعد وزير الدفاع للشئون الطبية و أ.د.ايناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام و عضو مجلس النواب و د.نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر . كما حضر من الخارج كلا من رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الثدى جوزيب كريجليانو، ورئيس الجمعية الأمريكية للأورام ساندرا سويين، ورئيس الجمعية الأوروبية للأورام النسائية نيكول كونسين، ورئيس الجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعى فيليب بورتمان.

و بنهاية جلسات المؤتمر أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر الدولى لأورام الثدى و النساء الخامس عشر بدعم جهود الكشف المبكر و علاج الأورام من خلال استكمال مسيرة تعليم صغار الأطباء و بناء الأطقم الطبية و ادخال التكنولوجيا الحديثة و الذكاء الاصطناعي و تبادل الخبرات و تكاتف جميع المنظمات العالمية و الحكومية و الخاصة لتحقيق أعلى نسب الشفاء .