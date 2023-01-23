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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجبهة الثورية السودانية: فشلنا في ترجمة أحلام شعبنا والحفاظ على مكتسباتنا

صدى البلد

 

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إنه بعد نجاح ثورة عظيمة على نظام استمر لمدة 30 عاما، واستطاعت بمثابرة وجهد كبير أن تكلل بإزاحة النظام المباد، وهو الواجهة الإخوانية المعروفة، وبكل أسف فشلنا في الحفاظ على مكتسباتنا.

وأضاف خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القوى السياسية صنعت هذه الثورة، وجميعنا فشلنا في ترجمة أحلام وأهداف وطموحات الشعب السوداني في تقديم حكومة انتقالية تعمل على ترسيخ قيم السلام والحق والعدل والعدالة، ومن ثم الاستعداد إلى مرحلة الانتخابات، باعتبار أن القوى التي استأثرت بالسلطة عقب سقوط نظام عمر البشير ليست لديها مصلحة في الوصول إلى الانتخابات لأنها قوى ليس لديها سند شعبي وجماهيري، وبالتالي عملت على أن تكون الفترة الانتقالية طويلة لأول مرة في السودان».

وتابع: «لأول مرة في السودان تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، ثم تمتد الآن إلى 5 سنوات، وبعد إزاحة الديكتاتور عبود سنة 1964 كانت الفترة الانتقالية عاما واحدا».

عمر البشير السودان الانتخابات حكومة انتقالية الفترة الانتقالية

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