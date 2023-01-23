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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قافلة سكانية في قرية أبو مسعود بالبحيرة

تنفيذ قافلة سكانية
تنفيذ قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية ابو مسعود بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:

 

تنفيذ قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة
تنفيذ قافلة سكانية بقرية ابو مسعود بالبحيرة

في مجال الصحة : الكشف على ( 200 أطفال - 250 باطنه - 100 امراض نساء - 90 الكشف المبكر على سرطان الثدي)، كما تم خلال القافلة عقد ندوة للتوعية بأهمية صحة المرأه وأورام الثدي

 

الطب البيطري:  (علاج جماعي لعدد 350 من الاغنام ضد الطفيليات الداخلية - رش 300 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية)، كما تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بضرورة التحصنات والتطعيمات

الكهرباء: صيانة كشافات الانارة بمداخل ومخارج القرية

التموين : توفير سيارة الغاز بالتنسيق مع ادارة التموين وتوفير 200 اسطوانه بسعر المصنع.  

البحيرة الوحده المحلية مدينة الدلنجات تقديم الخدمات قافلة سكانية شاملة الحملة القومية الكشف المبكر قافلة سكانية الحملة القومية للتحصين

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