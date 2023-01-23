إستبعاد عبدالله السعيد.. إعلان قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي سموحة في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - هشام محمد

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويغيب عن المباراة، عبد الله السعيد وأحمد سامي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

وأدى الفريق مرانه الأخير ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.