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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الجبهة الثورية السودانية لـ"القاهرة الإخبارية": علاقاتنا بمصر أزلية

صدى البلد

قال محمد سيد أحمد الجاكومي، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن القاهرة جمعت قوى نداء السودان في 2019.

وأضاف «الجاكومي»، خلال لقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «دعونا لحوار سوداني سوداني، والتقط الإخوة بمصر الدعوة، وأتى وفد على مستوى عالٍ، والتقى بكل القوى السياسية وقدمت الدعوة إلى حوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا».

وتابع رئيس الجبهة الثورية السودانية «مصر لديها مصالح استراتيجية في السودان، وعلاقة بنيت منذ ما قبل أن نولد جميعا، وهي علاقة أزلية بحضارة واحدة وتراث واحد وثقافة واحدة ومصير مشترك».

واستطرد: «الاستقرار في السودان يهم مصر والاستقرار بمصر يهم السودان، ولا ننكر علاقتنا بمصر منذ آلاف السنين، ومنذ الحضارة الفرعونية المشتركة ولنا تاريخ لا نستطيع أن ننساه أو نمحيه، ولو توجهت شمالا في مصر ستجد 7 ملايين سوداني، ولن تجدها في الدول الأخرى، وإذا ذهبت للمستشفيات ستجد السودانيين يعالجون مجانا، وكذلك يتعلمون في المدارس».

وتابع «عام 2023 قدمت القاهرة دعوة، وطلبت منا التحاور، لإنتاج حل سوداني سوداني يبهر العالم، وقالت حتى الحل الذي تصلون إليه لا تعلنوه في مصر وأعلنوه في الخرطوم».
 

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