تصدع منزل مكون من 3 طوابق بحي شرق في أسيوط مأهول بالسكان.. والمحافظ يقرر إخلاء المنزل وفصل المرافق عنه لحماية أرواح المواطنين

تصدع منزل مكون من 3 طوابق بحي شرق في أسيوط مأهول بالسكان

محافظ أسيوط يقرر إخلاء المنزل وفصل المرافق عنه

تكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته العاجلة بإخلاء منزل بحى شرق من السكان وفصل المرافق عن المنزل نتيجة تصدعه ، وسبق أن صدر له قرار إزالة ويشكل خطرا داهما، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة وتكليف اللجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة حماية لأرواح المواطنين والتأكد من سلامة المنازل المجاورة .

كان محافظ أسيوط ، تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد تصدع منزل مكون من 3 طوابق بشارع سلامة حجازى المتفرع من شارع المحافظة بحى شرق بعد ان سبق وأن صدر له قرار ازالة وتوقيع سكانه على اقرار باخلائه منذ أشهر .

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته لنائبه المهندس عمرو عبد العال وكافة الاجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل وتوجيه مسئولى شركات المرافق باتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وفحص المنزل المتصدع والمنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقل إلى موقع البلاغ كل من المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ وعبد اللطيف فضل الله رئيس حى شرق والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولى الادارة الهندسية بالحى وفصل جميع المرافق عن المنزل واخلائه من السكان واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة حماية لأرواح المواطنين بالمنطقة .

وأمر المحافظ بتكليف اللجنة الهندسية الخاصة بالمنشآت الايلة للسقوط والإدارة الهندسية بحى شرق بمعاينة المنزل والمنازل المجاورة له بالمنطقة للتأكد من سلامتها الانشائية وعدم تضررها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتنفيذ قرار إخلاء المنزل المتصدع من السكان .