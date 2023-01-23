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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسرقة التوك توك.. السجن المشدد7 سنوات لعامل شرع في قتل صبي بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط عامل بالسجن المشدد 7 سنوات لشروعه في قتل طفل " سائق توك توك " وسرقته بعد أن قام باستدراجه بحجة توصيله بمركز الفتح في أسيوط.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل .

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تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهم " محمود . ع . ز " 20 عاما عامل مقيم بني غالب مركز أسيوط قام باستدراج المجني عليه " باسم . م . ر " 16 عاما سائق توك توك بحجة توصيله وأثناء سيرهما بطريق ترابي بين قرية بني مر والعصارة بمركز الفتح قام المتهم بإخراج سلاح ابيض كان بحوزته وقام بطعن المجني عليه عدت طعنات وإلقاءه أرضا وقام بسرقة التوك توك والتوجه به إلى محل إقامته بقرية بني غالب مركز أسيوط

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