جريمة في عابدين.. يقتل صديقه ويمزق جثته بـ "صاروخ" بسبب 300 جنيه

شهدت عابدين، جريمة قتل بشعة عندما تجرد شخص من مشاعر ال‘نسانية وطعن صديق عمره بسكين وقطع جثته لأشلاء بسبب ٣٠٠ جنيه، تم ضبط المتهم وأداة الجريمة وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة عابدين بلاغاً بتغيب شخص ٥٨ سنة عن منزله، وبفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سيره تبين إنه كان متواجد داخل شقة صديقه بالطابق الرابع.

وعلي الفور تم توجيه مأمورية إلي محل سكن صديقه، وتبين إنه وراء قتل صديقه وتقطيع جثته لأشلاء بسبب ٣٠٠ جنيه.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، بقتل صديقه عقب تناولهما وجبة الغذاء بعد أن طعنه بسكين بسبب ٣٠٠ جنيه ظن المتهم إنه حاول سرقتها، وعقب التأكد من وفاة صديقه أحضر صاروخ وقام بتقطيع جثته لأشلاء ووضعها داخل أكياس وألقي بجزء منها في الدرب الأحمر والجزء الأخر أخفائها داخل شقة خالته بالطابق الخامس بذات العقار محل سكن المتهم في محاوله لإخفاء جريمته.

تم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام بعد أن اعترف المتهم بجريمته وقام بتمثيل جريمته في حضور ممثل النيابة العامة ورجال المباحث.