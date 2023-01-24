رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: إستونيا أصبحت قاعدة لحلف الناتو

قال الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن إستونيا أصبحت قاعدة لحلف الناتو.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كلما صغر حجم القوميات أو المجموعات الإثنية أو البشرية يعلو صوتهم، فدول البلطيق، كانت تنعم بمداخيل ضخمة من خلال علاقاتها مع روسيا أيام الاتحاد السوفيتي، وبعد الاتحاد السوفيتي، وحاليا هي دول فارغة من سكانها؛ فقد هجروها نتيجة البطالة ونتيجة لأنهم لم يستطيعوا تصريف منتجاتهم في الأسواق الأوروبية».

وتابع: «هذه دول أصبحت قواعد للناتو، ومهمتها فقط الصراخ وتحريف الحقائق، فروسيا لم تعد تتحمل كل هذه الدبلوماسية الناعمة بحقها، وبالتالي استدعت سفير أستونيا وطلبت منه أن يغادر البلاد وتخفيف عدد الدبلوماسيين للوصول فقط للقائم بالأعمال، ونتوقع أنه إذا ما توسعت المعارك، وهو أمر متوقع من قبل الناتو، خاصة أن الولايات المتحدة ستدفع بعض الدول للتورط مباشرة وتكون هي بريئة من هذا التورط، لذلك فهي ستدفع دول البلطيق للصدام مع روسيا».