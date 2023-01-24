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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي معاه دولار هيشربه.. تحذير عاجل من شعبة المستوردين| تفاصيل

الدولار
الدولار

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، إن المضاربات على الدولار ما زالت موجودة.

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مضاربات وتهريب.. عضو شعبة المستوردين يكشف عن سبب أزمة الدولار.. فيديو

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خبير مصرفي يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. فيديو

وأضاف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا استمر البنك المركزي في إجراءاته المتعلقة في تغيير التعامل مع الدول بالدولار، فاللي معاه دولار؛ يشربه".

وكشف أسباب وجود أزمة في الدولار بمصر، قائلا: "هناك مضاربات ومتاجرة، وأشخاص ليس لديهم ضمير، فضلا عن أن هناك من يريد إسقاط الاقتصاد المصري".

وأوضح: "تحدث مضاربات وتلاعب في الدولار، فضلا عن تهريب الدولار بعيدا عن المصارف الشرعية، وبأرقام مخيفة، أسبوعيا"، منوها بأهمية تتبع هذه العمليات والتصدي لها لحل أزمة الدولار.

الدولار المضاربات شعبة المستوردين المستوردين البنك المركزي

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