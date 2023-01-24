عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيحة: مصر أكبر دولة مستقرة أمنيا في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

أحمد شيحة
أحمد شيحة

أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، بخطوة البنك المركزي الروسي بشأن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالروبل والجنيه المصري؛ في محاولة لتخفيف الضغط عن الدولار؛ والخروج من عباءته.

txt

مضاربات وتهريب.. عضو شعبة المستوردين يكشف عن سبب أزمة الدولار.. فيديو

txt

المستوردين: لو خرجنا من عباءة الدولار الأسعار ستنخفض بشكل كبير

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر أكبر دولة مستقرة أمنيًا في منطقة الشرق الأوسط؛ فهناك دول تملك أكثر من جيش وبرلمانين؛ ويسودها حالة من التشرذم والانقسام.

 

وأضاف عضو شعبة المستوردين، مساء أمس الاثنين، أن هناك حوالي 130 مليار دولار يمكن التعامل بها مقابل العملات الأخرى؛ والخطوة الروسية ستُسهم في انخفاض أسعار السلع، وضبط الأسواق.

 

واستطرد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية: «قوة الدولار وهمية، ولو تحررنا من بلطجة الدولار والغرب، وتحررنا من نظام سويفت، وقام البنك الأهلي وبنك مصر بفتح أفرع لها في روسيا والصين، يمكن عمل تبادل تجاري مصري مع هذه الدول من خلالهم».

 

وأكد شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن السائح الروسي يعشق الجو المصري، والتعامل بالروبل مع السائحين الروس سيجذب أعدادًا كبيرة منهم إلى مصر. 

 

وأضاف أحمد شيحة أنه حصل على فاتورة باليوان الصيني، ويعمل على فتح حساب بها في أحد البنوك المصرية.

 

طريقة القضاء على السوق السوداء للدولار

 

وشدّد عضو شعبة المستوردين، على أن السوق السوداء للدولار موجودة؛ وتدشين اتفاقية مع روسيا والدول العربية ومصر للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين هذه الدول سيؤثر على سعر الدولار؛ مستطردًا: «بعد الإجراءات دي اللي معاه دولار يشربه؛ أمريكا أكبر دولة مديونة، والعملية عرض وطلب».

 

واختتم أحمد شيحة حديثه قائلاً: «أعرف شركات ومستثمرين أجانب يعملون في مصر يقومون بتحويل 12 مليون دولار أسبوعيًا خارج مصر بعيدًا عن البنك؛ ويا ريت يقوم بعملية التحويل من خلال البنك».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| الأهلي يستعين بـ شيكابالا لإسقاط العقوبة ضد كهربا

الرئيس السيسي يزف بشرى للمواطنين.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

به سم قاتل ويقلل الخصوبة.. القومي للبحوث يحذر من سمن منتشر بالأسواق

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

بفرمان من كولر.. مهاجم جديد في الأهلي

بشرى للمقبلين على الزواج.. 18 ألف جنيه هدية من الحكومة| تفاصيل

أول رد فعل من خالد الغندور على قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

ترشيحاتنا

لا مساس بالعيش.. رد ناري من الغرف التجارية ضد شائعات الخبز

الزمالك يخطر نجم سموحة بعودته في يناير .. تفاصيل

نجم كبير.. عرض جديد من الأهلي لضم المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

مقتل ثلاثة بينهم معلم في إطلاق نار بمدرسة في ولاية إيوا الأمريكية

إنجي وجدان تكشف أساليب تربيتها لأبنائها.. وتوجه رسالة للآباء والأمهات

قرار عاجل من رئيس نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

تطبيق البطاقة البيضاء للمرة الأولى في ملاعب الكرة | تفاصيل

مرض خطير.. أسباب غير متوقعة وراء رائحة القدم الكريهة

هيفاء وهبي تثير الجدل بتاتو جديد على شكل ثعبان

فيديو

صقيع يصل إلى الصفر .. ماذا سيحدث بالطقس الساعات المقبلة ؟

شكوى الزمالك وإيقاف كهربا .. مراقب القمة يحسم الجدل/ فيديو جراف

تدريس مادة جديدة بالإعدادية.. ومفاجأة في تعيين المعلمين..قرارات هامة من وزير التعليم

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ