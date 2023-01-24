شيحة: مصر أكبر دولة مستقرة أمنيا في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

أشاد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، بخطوة البنك المركزي الروسي بشأن التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالروبل والجنيه المصري؛ في محاولة لتخفيف الضغط عن الدولار؛ والخروج من عباءته.

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر أكبر دولة مستقرة أمنيًا في منطقة الشرق الأوسط؛ فهناك دول تملك أكثر من جيش وبرلمانين؛ ويسودها حالة من التشرذم والانقسام.

وأضاف عضو شعبة المستوردين، مساء أمس الاثنين، أن هناك حوالي 130 مليار دولار يمكن التعامل بها مقابل العملات الأخرى؛ والخطوة الروسية ستُسهم في انخفاض أسعار السلع، وضبط الأسواق.

واستطرد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية: «قوة الدولار وهمية، ولو تحررنا من بلطجة الدولار والغرب، وتحررنا من نظام سويفت، وقام البنك الأهلي وبنك مصر بفتح أفرع لها في روسيا والصين، يمكن عمل تبادل تجاري مصري مع هذه الدول من خلالهم».

وأكد شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن السائح الروسي يعشق الجو المصري، والتعامل بالروبل مع السائحين الروس سيجذب أعدادًا كبيرة منهم إلى مصر.

وأضاف أحمد شيحة أنه حصل على فاتورة باليوان الصيني، ويعمل على فتح حساب بها في أحد البنوك المصرية.

طريقة القضاء على السوق السوداء للدولار

وشدّد عضو شعبة المستوردين، على أن السوق السوداء للدولار موجودة؛ وتدشين اتفاقية مع روسيا والدول العربية ومصر للتبادل التجاري بالعملات المحلية بين هذه الدول سيؤثر على سعر الدولار؛ مستطردًا: «بعد الإجراءات دي اللي معاه دولار يشربه؛ أمريكا أكبر دولة مديونة، والعملية عرض وطلب».

واختتم أحمد شيحة حديثه قائلاً: «أعرف شركات ومستثمرين أجانب يعملون في مصر يقومون بتحويل 12 مليون دولار أسبوعيًا خارج مصر بعيدًا عن البنك؛ ويا ريت يقوم بعملية التحويل من خلال البنك».