اليوم.. محمد نور يطرح أغنية «أنا حبيتك»

كشف الفنان محمد نور أنه عثر على الصوت النسائي الذي ظل يبحث عنه طوال الشهور الماضية لمشاركته في ديو جديد، وهي نورهان درويش، في أغنية “أنا حبيتك"، ومن المقرر طرحها اليوم.

وكتب محمد نور عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”: “أغنية أنا حبيتك التلات بكره الساعة 5 مساء إن شاء الله مع الصوت الجديد المميز جدا نورهان درويش، تم اختياره من أصوات كتيرة كلها حلوة فعلا".

وتابع: "جاتلتا أصوات كتيرة مميزة، وإن شاء الله هنكرر التجربة تاني، والأغنية هتكون موجودة بردو بصوتي على التيك توك من غير الدويتو، عشان لو حد عاوز يجرب ويبعتلنا، وإن شاء الله ننزل كل حاجة".

فيلم “الحب بتفاصيله”

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله"، البوستر الدعائي للفيلم والذي ضم الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في فبراير تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددا كبيرا من الأغاني، حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم “الحب بتفاصيله”

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، وملك قورة، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسى، وأحمد بجة، وكريم الحسينى، ومحمد غنيم، ومصطفى عباس، وكاريمان، ودينا هلال، وناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن، وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدى.