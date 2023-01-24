مهرجان ينشط الحركة الثقافية.. محافظ قنا يستقبل وفدا من إدارة مسرح الجنوب

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفد المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، و المخرج أحمد السيد والمؤلف بكري عبد الحميد، وذلك لبحث سبل التعاون لاقامة الدورة السابعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في محافظة قنا خلال الفترة من ٧ إلى ۱۲ مارس القادم، خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

يأتي المهرجان برعاية وزارة الثقافة ومحافظة قنا والهئية العامة لقصور الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومدينة دريمز بقنا وصندوق التنمية الثقافية وجراند هوتيل وجمعية انا المصرى بقنا ودار حابى للنشر، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى الشحات ممثل عن جامعة جنوب الوادي، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

قال اللواء إشرف الداودي أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركه الثقافية والسياحية، بالإضافة إلى نشر الوعي الفكري والثقافي بين أبناء القرى والنجوع من خلال الفعاليات الفنية التي تقدم لهم، ومن ثم اكتشاف مواهبهم الفنية خاصة في قرى حياة كريمة وتطوير مهارات الشباب بالصورة التي تمكنهم من التعرف على مسارات تدريبية حديثة، في مجالات العمل المسرحي مما يشجع على جذب الاستثمار في بيئه صالحه ومستقرة.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع على أهمية دور القوى الناعمة فى نشر الوعى الفكرى والثقافى بين أبناء المحافظة وتسليط الضوء على القضايا الهامة من خلال الفن الراقي الذي يسهم في الارتقاء بالذوق العام من خلال العروض الفنية ، تنفيذا لخطة الدولة نحو تحقيق العدالة الثقافية والاهتمام بالمواهب واكتشافها وتنمياتها والعمل على بناء الإنسان المصرى.

ومن جانبه أوضح الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن المهرجان يتضمن عدد كبير من الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة مثل مسابقة العروض الرئيسية التراث والموروثات الشعبية وقضايا المراة ، وعروض لمسرح الشارع ، واتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة ، وبرنامج حكاوى القهاوى ، وورش تدريبية في مجالات المسرح المختلفة تقام لأول مرة للأطفال والشباب خاصة بالمسرح و وأيضا عروض وورش مسرح العرائس والأراجوز والحكي ، وكذلك المكتبة المتنقلة مما سينعش الحالة الثقافية والفنية لأبناء محافظة قنا. مضيفًا أن الدورة السابعة من المهرجان تستضيف خمسة عشر دولة من مصر، بولندا، فرنسا ، ألمانيا ، كندا ، السويد ، إسبانيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب، السودان ، العراق ، الأردن ،سلطنة عمان ، فلسطين.

وأضاف أن المهرجان يتوجه بأنشطته المختلفة إلى جميع أهالى محافظة قنا بكل فئاتهم العمرية الشباب والأطفال والمرأة وكبار السن وأيضا ذوي الهمم حيث سيقوم المهرجان بتقديمه عروضه خارج المسارح التقليدية ليقدمها في القرى والنجوع، والمستشفيات، والمقاهي الشعبية وملاجى الأيتام وايضا فى الأماكن الصحراوية والمدن الجديدة.

وفد مسرح الجنوب مع محافظ قنا

وفد مسرح الجنوب مع محافظ قنا

وفد مسرح الجنوب مع محافظ قنا