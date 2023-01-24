«التمريض» تهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

هنأ مجلس النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات وقطاعات وضباط وأفراد الداخلية، والشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة الـ 71 وذكرى ثورة 25 يناير.

وأكدت نقيب التمريض اعتزاز وتقدير مجلس النقابة بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة من تضحيات نفيسة لحفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن بكل صدق وإخلاص لتحقيق الأمان الكامل لجميع المواطنين داخل مصر، لافته إلى أن رجال الشرطة البواسل قدموا أرواحهم فداءً للوطن والذين سطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري.

كما هنأت جموع الشعب المصرى بالذكرى الثانية عشر لثورة 25 يناير المجيدة، التي سجلت فصلاً جديداً فى تاريخ نضال الشعب المصرى، داعية الله تعالى أن يعيدها على مصر الغالية بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.