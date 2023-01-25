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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحدثا عاهة مستديمة.. محاكمة عاطلين تعديا على عامل في شبرا الخيمة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، اليوم قضية اتهام عاطل وآخر بحيازة سلاح ناري وذخائر وإحداث عاهة لعامل أثناء تدخله لفض تعدى المتهم على والدته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسي، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18743 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2311 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إسلام م م"، 24 سنة، عاطل، و"إبراهيم ح ا"، 25 سنة، عاطل، حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيضا "مطواة" بدون ترخيص، كما حازرا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح الناري سابق الذكر دون أن يكون مرخصا له بذلك.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أطلق عيارا ناريا من السلاح الناري سابق الذكر، وأحدث إصابة "م ع أ"، 31 سنة، عامل، بالقدم، وأحدث له عاهة يستحيل بروئه منها بقدمه اليسرى، وذلك حال تدخل المجني عليه لمنع المتهم الأول من التعدي علي والدته "والدة المتهم" حال صياحها لطلب النجدة من تعديه عليها.

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة سلاح ناري ذخائر

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