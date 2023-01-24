مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا إلى الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها تلك المواقع حاليا خصم على هاتف ريلمي Realme C31 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانيات الجيدة منها شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وكاميرا جيدة الأداء.

ولحسن الحظ يقدم موقع flipkart الهندي عرض على هاتف ريلمي المميز Realme C31 نسخة 32 جيجا بايت ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 8300 روبية هندية أي ما يعادل 2800 جنيه مصري.

سعره وصل أقل من 3000 جنيه..أكبر خصم على أحدث موبايل Realme

مواصفات هاتف Realme C31

يعمل هاتف Realme C31 بمعالج من نوع Unisoc T612 مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت من نوع UFS 2.2 .

ويأتي هاتف Realme C31 يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة ، مع ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة HD، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار.

ويعمل بنظام التشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI R Edition .

ويقدم هاتف Realme C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل مع مستشعر بدقة 0.3 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C31، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.