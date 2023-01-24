عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره وصل أقل من 3000 جنيه.. أكبر خصم على أحدث موبايل Realme

سعره وصل أقل من 3000
سعره وصل أقل من 3000 جنيه..أكبر خصم على أحدث موبايل Realme

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا إلى الشراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها تلك المواقع حاليا خصم على هاتف ريلمي Realme C31 الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانيات الجيدة منها شاشة كبيرة وبطارية ضخمة وكاميرا جيدة الأداء. 

 ولحسن الحظ يقدم موقع flipkart الهندي عرض على هاتف ريلمي المميز  Realme C31 نسخة 32 جيجا بايت ، ليصل سعره بعد الخصم إلى 8300 روبية هندية أي ما يعادل 2800 جنيه مصري. 

سعره وصل أقل من 3000 جنيه..أكبر خصم على أحدث موبايل Realme 

مواصفات هاتف Realme C31

يعمل هاتف  Realme C31 بمعالج من نوع Unisoc T612 مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت رام  من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64   جيجابايت  من نوع UFS 2.2 .

إلحق العرض بسرعة.. خصم 5500 جنيه على تحفة سامسونج Galaxy S21

كاميرا 48 ميجابكسل.. اشتري موبايل نوكيا الأسطورة Nokia G400 بسعر قليل جدا

ويأتي هاتف Realme C31 يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.52 بوصة ، مع ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة HD، كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار.

ويعمل بنظام التشغيل Android 11 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI R Edition .

ويقدم هاتف Realme C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل مع مستشعر بدقة 0.3 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C31، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

Realme ريلمي Realme C31 مواصفات هاتف Realme C31 أرخص هواتف ريلمي احدث هواتف ريلمي 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

اعمل update فيسبوك ماسنجر Messenger الجديد بسرعة

ميزات خارقة.. تحديث iPhone الجديد وصل iOS 16.3| الطريقة هنا

اشتريه بسرعة.. أحدث وأفضل موبايل في 2023 بـ 2000 جنيه فقط

للشباب.. اوعى تشتري بلايستيشن Playstation قبل شهر 4 الجاي.. اعرف ليه

إلحق العرض بسرعة.. خصم 5500 جنيه على تحفة سامسونج Galaxy S21

سعره وصل لـ 1000 جنيه.. خصم ضخم على أفضل تابلت في العالم

تحديث جديد في إنستجرام يكتم الإشعارات ويمنع إزعاجك تماما..الطريقة هنا

موبايلك هيتحرق.. أخطاء يجب تجنبها عند شحن الهاتف

ترشيحاتنا

العدل: تعديلات نقل الملكية في المجتمعات العمرانية تدخل حيز النفاذ.. تفاصيل

تعرف على بديل كلاتنبيرج في رئاسة لجنة الحكام

لقاء عاجل بين زعيم عربي ورئيس وزراء إسرائيل

تشكيل فريق الزمالك أمام غزل المحلة

بعد ترشيح كولر.. إعلان اسم مدرب منتخب بولندا الجديد

لحين الفصل في طلب الرد| تعليق دعوى خلع علا غانم من رجل أعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل .. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثوان معدودة

أخطرها نتناوله يوميا.. 6 أدوية تدمر الكلى

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

فيديو

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ