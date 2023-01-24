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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الانتقادات اللاذعة من الجمهور.. أنغام تغلق حسابها على إنستجرام

انغام
انغام

قامت الفنانة أنغام برد غير متوقع بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية بسبب كلمتها على المسرح خلال حفل توزيع جوائز joy awards.

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وقررت أنغام إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها خلال الأيام الأخيرة .

انتقادات أنغام 

وتعرضت الفنانة أنغام لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بسبب كلمتها فى حفل توزيع جوائز joy awards  .

وهاجم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة أنغام بسبب كلمتها على المسرح، التى بسببها أحرجت الفنانين الذين قاموا بتسليمها الجائزة، فبعد صعود أنغام على المسرح قالت : «كنت منتظرة أبوناصر يسلمهالي بس مش مشكلة، شكرًا على الجائزة وشكرًا بالنيابة عن كل المكرمين»

البعض رأى أن تلك الكلمة تسببت فى إحراج الفنانة الفنانة السورية ديما قندلفت والفنانة سامر المصري، اللذين قاما بتسليم أنغام الجائزة ، وهو ما عرضها لهجوم من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي .

وعلى الرغم من هجوم البعض على أنغام فإن الفنانة السورية ديما قندلفت قامت بالرد على أنغام بطريقة غير مباشرة والتمست لها عذرا قائلة: «تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهور وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، بتخونه الكلمة بالتعبير عن الذات.. أنغام كل التوفيق».

كانت المطربة أنغام، قد طرحت فيديو كليب أحدث أغنياتها باسم “عشان أرضيك”، عبر يوتيوب ، وهي من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وليد فايد.

جاء ذلك بعد ساعات من حصول أنغام على جائزة أفضل مطربة لعام 2022، في حفل توزيع جوائز joy awards متفوقة على نانسي عجرم وأصالة.

أنغام الفنانة انغام جوائز Joy Awards

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