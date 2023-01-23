ليلة القبض على ابتسام.. كواليس وأسرار سرقة مجوهرات دينا الشربيني بمنزلها

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد القبض على المساعدة الخاصة بها بعد أن تركت العمل معها منذ أسابيع قليلة.

وقامت المساعدة التي تدعي ابتسام فوزي بالإستيلاء على مجوهرات دينا الشربيني، ولم تكتشف الشربيني هذا الأمر إلا بمحض الصدفة، وبعد أن عملت هذه المساعدة لدى الفنانة منة فضالي.

وعقب عملها مع منة فضالي اختفت أيضا لتقوم الفنانة بنشر بوست للبحث عنها لتظهر المفاجأة.

ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة.

القبض علي مساعدة منة فضالي ودينا الشربيني

شهدت الساعات الماضية جدلا كبيرا حول اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي بشكل مفاجئ لتتضارب الأقوال حول أسباب هذا الاختفاء.

وعلم صدى البلد ان مساعدة الفنانة منة فضالي تم القبض عليها بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني.

كانت مساعدة الفنانة منة فضالي تعمل منذ فترة قصيرة عند دينا الشربيني ولكن قامت بسرقة بعض مجوهراتها حيث تقدمت الأخيرة ببلاغ ضدها.

وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض عليها اثناء بيع المجوهرات في أحد محلات الصاغة .

وفاة والدة مساعدة منة فضالي

وتوفيت والدة مساعدة الفنانة منة فضالي؛ عقب ساعات من القبض على ابنتها بعد ضبطها بمجوهرات مسروقة كانت قد سرقتها من الفنانة دينا الشربيني أثناء العمل عندها .

وتوفيت والدة مساعدة منة فضالي حزنا علي ابنتها بعد ضبطها وهي تبيع المجوهرات لأحد الصاغة الذي قام بالإبلاغ عنها.

مساعدة منة فضالي

واثارت الفنانة منة فضالي، الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة، وشاركت منشوراً تستغيث فيه عبر حسابها على انستجرام للمساعدة في البحث.

وكتبت: “صباح الخير انا للاسف في موقف مش عارفة اتصرف في المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح واهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والاقسام واخر حاجة كانت راكبة اوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة ٦ المغرب واتفتحت دقيقة الساعة ١٢ بليل”.

لصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تنفي تقدم دينا الشربيني ببلاغ ضد مساعدة منة فضالي

نفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ما انتشر مؤخرًا حول تقدم النجمة دينا الشربيني، ببلاغ ضد مساعدة الفنانة منه فضالي، عقب سرقتها لمجوهراتها وذلك لعدم علم الشربيني في بادئ الأمر بسرقتها لعدم تواجدها داخل القاهرة، واكتشاف السرقة تمت من قبل الداخلية بمحض الصدفة.

ونشرت الصفحة بيان حول قصة القبض على مساعدة الفنانة منه فضالي، والتي سرقت مجوهرات الشربيني، قائلة:"عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصى لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثتها من إختفاء "مساعدتها" مدعيةً تعرضها لواقعة خطف، بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وأضاف البيان،:" وأنه بتاريخ 20 الجارى تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها إعترفت بأنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبإستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة".