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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سرقت مجوهرات دينا الشربيني ..تفاصيل القبض على مساعدة منة فضالي بعد اختفائها

دينا الشربيني
دينا الشربيني

أثير خلال الساعات الماضية الجدل حول اختفاء  مساعدة الفنانة منة فضالي .

وعلم صدى البلد ان مساعدة الفنانة منة فضالي تم القبض عليها بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني .

وكانت مساعدة الفنانة منة فضالي تعمل منذ وقت قصير عند دينا الشربيني ولكن قامت بسرقة بعض مجوهراتها حيث قامت الأخيرة ببلاغ ضدها.

وبالفعل تمكنت الشرطة من القبض عليها اثناء بيع المجوهرات في أحدث محلات الصاغة .

 

مساعدة منة فضالي :


اثارت الفنانة منة فضالي، الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة، وشاركت منشوراً تطلب فيه الاستغاثة عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت: “صباح الخير انا للاسف في موقف مش عارفة اتصرف في المساعدة بتاعتي اختفت وهي جايلي على التصوير من أول امبارح واهلها كل دا بيدوروا عليها في المستشفيات والاقسام واخر حاجة كانت راكبة اوبر وجايلي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل ومن الساعة ٦ المغرب واتفتحت دقيقة الساعة ١٢ بليل”.


يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في العديد من الأعمال، وكان آخر أعمالها: مسلسل "مشوار الونش" والذي يتم عرضه حاليا، بطولة كل من: الفنان محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.
كما شاركت منة فضالي مؤخرًا في فيلم "فارس"، وهو بطولة أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وملك أحمد زاهر، ومنة فضالي، وحسين فهمي، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج روؤف عبد العزيز، وتأليف حسام موسى.

منة فضالي دينا الشربيني مساعدة منة فضالي

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