عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك|تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة وأسعار الدولار مقابل الجنيه وأخر مستجدات الخضار والفاكهة

خدمات تهمك
خدمات تهمك

خدمات تهمك.. نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي تهم الكثير من المواطنين، عن حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم. 

 

txt

السياحة تودع السنوات «العجاف».. خبير: خطة لجلب الزائرين من جميع أنحاء العالم

txt

الرغيف هيبقى بكام.. أخر تطورات منظومة الخبز الجديدة.. ورسالة طمأنة لهؤلاء

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023
 

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، والذى تقدمه الإعلامية هند النعساني وداليا أيمن، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 24-1-2023.
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسا شتويا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، باردا فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.
 

بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-1-2023
 

القاهرة الصغرى  11 والعظمى 21

 
الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20


الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 21


الدقهلية الصغرى 11  والعظمى 20


الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24


المنيا الصغرى 7  والعظمى 21



أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 يناير

 

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” والذى تقدمه الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ، تقرير فيديو عن  أسعار العملات العالمية الثلاثاء 24-1-2023.

أسعار العملات     شراء                 بيع

الدولار الأمريكي   29.63          29.92

اليورو                32.44          32.54

جنيه إسترليني     36.85         36٠96

ريال سعودي       7.94               7.96

دينار كويتي.    97.66            97.98

 



الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء



كما استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmcتقريرًا عن أسعار  الخضراوات والفاكهة  اليوم الثلاثاء 24-1- 2023.  

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم تسجل 5  جنيهات للكيلو
البصل بـ 7 جنيهات للكيلو
البطاطس 4.5 جنيه للكيلو
الخيار 6 جنيهات
الفلفل الرومى 10 جنيهات
الملوخية 5 جنيهات
الكوسة  8 جنيهات
الفاصوليا 9جنيهات
الباذنجان 6  جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال 4.5 جنيه
الليمون 11 جنيها

الجوافة 9 جنيهات
الفراولة 10 جنيهات

 

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة المتوقعة اليوم اسعار الخضار اليوم الدولار بكام انهاردة الدولار بكام بيع وشراء الدولار بكام مصرى الدولار الطقس اليوم حالة الجو انهاردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

ترشيحاتنا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

تنبؤات المعركة الروسية الأوكرانية.. حقيقة دخول العالم العام الثالث من الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ