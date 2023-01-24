أخبار تهمك|تفاصيل حالة طقس الساعات المقبلة وأسعار الدولار مقابل الجنيه وأخر مستجدات الخضار والفاكهة

خدمات تهمك.. نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي تهم الكثير من المواطنين، عن حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، بجانب ما سجلته أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023



عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، والذى تقدمه الإعلامية هند النعساني وداليا أيمن، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 24-1-2023.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسا شتويا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وباردا على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، باردا فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.



بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24-1-2023



القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21



الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20



الإسماعيلية الصغرى 9 والعظمى 21



الدقهلية الصغرى 11 والعظمى 20



الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24



المنيا الصغرى 7 والعظمى 21





أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24 يناير





عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” والذى تقدمه الإعلامية داليا أيمن وهند النعساني ، تقرير فيديو عن أسعار العملات العالمية الثلاثاء 24-1-2023.

أسعار العملات شراء بيع

الدولار الأمريكي 29.63 29.92

اليورو 32.44 32.54

جنيه إسترليني 36.85 36٠96

ريال سعودي 7.94 7.96

دينار كويتي. 97.66 97.98









الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء





كما استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmcتقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-1- 2023.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الفلفل الرومى 10 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الكوسة 8 جنيهات

الفاصوليا 9جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال 4.5 جنيه

الليمون 11 جنيها

الجوافة 9 جنيهات

الفراولة 10 جنيهات



