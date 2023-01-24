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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لـ 3.6 مليون سيدة بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من ٣ ملايين و٦٩٨ ألف سيدة بمحافظة الشرقية منذ انطلاقها حتي الآن.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إعداد فرق طبية تقوم بتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من خلال الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، هذا بالإضافة لانتشار العيادات الطبية المتنقلة، والفرق المتحركة والتي كثفت جهودها خلال الأسبوع الماضي وانطلقت بالميادين والهيئات الحكومية  المختلفة كالمديريات الخدمية، والجامعة، والكنائس، وغيرها، من أجل الوصول لكل سيدة وفتاة داخل محافظة الشرقية.

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وأشار "مسعود" إلى أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة داخل مراكز الإحالة بمستشفيات المحافظة، والتي تضمنت إجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، والفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وتقديم العلاج اللازم، منوها بأنها تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وكان ذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات". 

وأشار إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، مضيفاً أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوفير مستلزمات العمل بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية. 

كما تم التأكيد علي الفرق العاملة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، وإتباع معايير مكافحة العدوي، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

الشرقية وزارة الصحة المبادرة الرئاسية صحة المرأة الوحدات الصحية

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