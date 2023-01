ترشيحات الأوسكار..كيت بلانشيت ضمن قائمة أفضل ممثلة بالمنافسة مع آنا دي أرماس

ترشحت الممثلة كيت بلانشيت ضمن قائمة أفضل ممثلة ضمن قوائم الأوسكار المعلن عنها منذ قليل، في قائمة تم كل من آنا دي أرماس، ميشيل ويليامز، وميشيل يووه.

ويعد فيلم Everything Everywhere All at Once من أبرز الأعمال التي ظهرت على الساحة ونالت العديد من الترشيحات والجوائز هذا العام، وكانت بطلته ميشيل يوه في منافسة قوية مع كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة هذا العام، التي من المرجح أن تكون في طريقها لتحقيق الأوسكار الثالثة لها في مشوارها الفني.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار قوائم ترشيحات النسخة 95، اليوم، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

وتولى الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد مهمة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار، برفقة زميلته الأمريكية أليسون ويليامز، في بث مباشر عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب.