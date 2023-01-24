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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة عاجلة من أهالى قرية كحك قبلي بالفيوم لإدخال الصرف الصحي

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

ناشد أهالي قرية كحك قبلي بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم المسئولين، لإدخال الصرف الصحي بالقرية حيث يتوافر بها جميع المقومات من الخدمات مثل مدرسة ابتدائية واعدادية، ووحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية.

وقال مواطن بالقرية لـ صدى البلد، إن عدم وجود صرف صحي تسبب في أضرار وخيمة رغم أنها مدرجة بالقائمة منذ عام 2010 وتم عمل مجسات التربة إلا أنه لا يوجد خطوات على أرض الواقع، مشيرا إلى انهم في أمس  الحاجة  للصرف الصحي في أسرع وقت.

وتابع الاهالى: تقدمنا بأكثر من طلب للمسئوين فى المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب ولكن دون جدوى حتى الان.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الفيوم الصرف الصحى خدمات الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين كحك مركز يوسف الصديق

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