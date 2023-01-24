استغاثة عاجلة من أهالى قرية كحك قبلي بالفيوم لإدخال الصرف الصحي

ناشد أهالي قرية كحك قبلي بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم المسئولين، لإدخال الصرف الصحي بالقرية حيث يتوافر بها جميع المقومات من الخدمات مثل مدرسة ابتدائية واعدادية، ووحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية.

وقال مواطن بالقرية لـ صدى البلد، إن عدم وجود صرف صحي تسبب في أضرار وخيمة رغم أنها مدرجة بالقائمة منذ عام 2010 وتم عمل مجسات التربة إلا أنه لا يوجد خطوات على أرض الواقع، مشيرا إلى انهم في أمس الحاجة للصرف الصحي في أسرع وقت.

وتابع الاهالى: تقدمنا بأكثر من طلب للمسئوين فى المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب ولكن دون جدوى حتى الان.

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