شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى مقر إقامته في نيودلهي بالهند

وحدة عسكرية مصرية تشارك في موكب يوم الجمهورية

عرضت قناة إكسترا نيوز، مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته نيودلهي في الهند، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.



وأبرز مقطع الفيديو، تفاصيل وصول موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر إقامته، وسط استقبال حافل.

احتفالات الهند بيوم الجمهورية



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

التقارب الكبير بين الدولتين

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.



وسلطت الصحف الهندية الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الهند والتي تعتبر الزيارة الرسمية الثالثة له منذ تولي مسئولية البلاد في عام 2014، ولكن في هذه المرة سيكون الضيف الرئيسي في احتفالات ‏‏يوم الجمهورية‏‏ في الهند والتي ستقام في 26 يناير.

وأشارت صحيفة thequint الهندية، إلى أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها الرئيس المصري هو الضيف الرئيسي لاحتفال الجمهورية في الهند، كما تشارك وحدة عسكرية مصرية قوامها 149 فردا في موكب يوم الجمهورية.