حمادة هلال يطرح أغنية صاحبي غدا

أعلن الفنان حمادة هلال عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة صاحبي غدا الأربعاء فى تمام الساعة السابعة مساء.

وصور حمادة هلال أغنية صاحبي، على طريقة الفيديو كليب فى أمستردام شهر أكتوبر الماضي قبل انشغاله بتصوير مسلسله الجديد.





حمادة هلال يصور المداح 3

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد المداح 3 استعداد لعرضه في موسم رمضان 2023.

وصور حمادة هلال حتي الآن مايقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة أبو رواش ومدينة الانتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.

وبدأ حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان.



تفاصيل الجزء الجديد من المداح

ويشارك في بطولة مسلسل المداح 3، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج؛ وينضم للجزء الثالث نجوم أخرين، من بينهم: (أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، أحمد كشك، ومحمد مهران، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، عصام السقا، وعبد العزيز مخيون).