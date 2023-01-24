صفقة الـ 100 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب 1.25 طن حشيش بميناء دمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 1250 كيلو جرام لمخدر الحشيش الخام داخل حاوية بميناء دمياط البحرى.. بقيمة مالية بلغت 100 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لأمن الموانى والجهات المختصة وصول إحدى الحاويات بإجمالى وزن (18,058 طن) بعدد (1174) طرد والقادمة على إحدى المراكب من ميناء إحدى الدول العربية "ترانزيت" بميناء دمياط البحرى متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية ومشمولها المستندى المشروع (مواد غذائية) لصالح إحدى الشركات الأجنبية وبداخلها شحنة كبيرة من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الحاوية وعُثر بداخلها على (91 عبوة بداخل كل منها كمية لمخدر الحشيش الخام بإجمالى وزن 1250 كيلو جرام).

تقـدر القيمـة المـالية للمـواد المخـدرة المضبوطـة (100,000,000 مائة مليون جنية تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة والعمل على تجفيف منابع ذلك النشاط الإجرامى من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ بإعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

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