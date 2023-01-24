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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة داخل شوال.. مقتل صغير في ظروف غامضة بمدينة أوسيم

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفل داخل جوال وملقاة بجوار السكة الحديد في مدينة أوسيم 

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بجوار السكة الحديد بقرية برطس.

 

ووجه نائب مدير المباحث بانتقال قوة من القسم إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوراق أوسيم. معاينة المقدم هيثم سكر رئيس المباحث بينت أن الجثة لطفل مقتولا داخل جوال على بعد أمتار من قضبان السكة الحديد في ظروف غامضة.

 

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أوسيم المركزي، ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة وسماع أقوال شهود عيان مع مراجعة بلاغات التغيب.

 

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شوال اوسيم مقتل طفل جثة طفل النجدة

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