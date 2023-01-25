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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فايز فرحات: مصر تسعى لضمان بيئة أمنية مستقرة في محيطها الإقليمي

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها إقليميا ودوليا .

 

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وقال محمد فايز فرحات في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب داخل مصر، بدأت مصر تشتبك مع قضية التنمية وما يؤثر عليها داخليا وخارجيا ".

 

 وتابع محمد فايز فرحات :" مصر تسعى إلى ضمان بيئة أمنية مستقرة في محيطها الإقليمي لإحداث التنمية،، وتؤكد مصر دائما على مفهوم الدولة الوطنية المستقرة ".

 

واكمل ممد فايز فرحات :" مصر تعمل على تعظيم فرص  التنمية في الإقليم وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية مع دول الجوار ".

 

 ولفت محمد فايز فرحات :"  القضية الفلطسيينية جزء من الالتزامات المصرية التاريخية ، ومصر لها درو تاريخي تجاه هذه القضية ومستمرة في تنفيذه".

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