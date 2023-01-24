أحمد موسى يفتح ملف السياحة: بعض الأشخاص يتسببون في سمعة سيئة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد واحدا من أهم الاجتماعات، بهدف تسهيل حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن دخل السياحة اليوم 10 مليارات دولار لعدد 11 مليون سائح، ونريد زيادة العائد إلى 30 مليار دولار.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه يتمنى أن تكون السياحة هي الملف الأبرز والأهم أمام وزير السياحة والحكومة وكل من يريد النهوض لهذا البلد، مردفا «شغل الحكومة ليل ونهار ملف السياحة لأنه مصدر للدولار وكلمة السر في هذا الأمر».

وأكد أن مصر يوجد بها مختلف أنواع ومقومات السياحة مثل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وغيرها، لافتا إلى أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، ويزخر بوجود بنية تحتية حديثة.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مشاكل في قطاع السياحة، ويوجد أشخاص يعاملون السائحين بطريقة سيئة، ونرى مشاهد في المناطق السياحية لا يليق أن تحدث وتتكرر، بعض الأشخاص يتسببون في سمعة سيئة بتعاملهم بطريقة غير لائقة.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا بد من إزالة كل العقبات أمام السائحين الراغبين في زيارة مصر أو أي منطقة سياحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة تصويب الصورة السلبية الذي يقدمها البعض عن مصر.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، على أن الكعكة الرئيسية والسريعة لاغتناء أي دولة ومصدر الدخل السريع لها هو السياحة وليس الاستثمار.

