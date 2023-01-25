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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم ورشة تنمية مهارات كتابة النص المسرحي بمركز القصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفّذت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر "الإدارة العامة للشباب"، ورشة عمل لتنمية مهارات كتابة النص المسرحي، ومسابقة التأليف المسرحي، بمركز شباب القصير، ضمن أنشطة خطة النادي الثقافي عن شهر يناير 2023. 

وأوضحت مارتينا صبري، منسق النادي الثقافي، أن المسابقة تم تنفيذها عقب انتهاء الورشة حتي يتمكن الشباب المشارك من التطبيق العملي لما تناولوه من معلومات أثناء الورشة، وفاز بالمركز الأول في التأليف المسرحي، آيات عماد الدين محمد حارس، والمركز الثاني، سارة أحمد محمد عبد المجيد،  بحضور صلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير، ورندا إبراهيم مشرفة النادي الثقافي.

وفى سياق آخر أجرى اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، جولة ميدانية بعدد من المناطق، وذلك لمتابعة استعدادات المدينة للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطات الصرف الصحى الرئيسية و الفرعية، والحضانات النموذجية بشوارع سعد ابوريدة وسليمان مظهر. 

وتفقد رئيس مدينة القصير المدخل الغربى للمدينة، والكورنيش الشمالى، وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لظهور المدينة بالشكل الحضارى. 

وأكد رئيس مدينة القصير، أن الوحدة المحلية، أعدت برنامجا للاحتفال بالعيد القومي، يتضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل سوف تقوم بتنفيذه بدقة ليليق بتاريخ وتراث مدينة القصير.

البحر الأحمر الوحده المحلية الشباب والرياضة المشروعات القومية وزارة الشباب والرياضة

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