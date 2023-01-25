المضاربة انتهت.. السوق السوداء للدولار تنهار بقوة بعد إجراءات البنك المركزي الجديدة

سيطرت أخبار انهيار السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر ، على معظم برامج التوك شو، وخاصة بعد إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع الازمة، نرصد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي.



من جانبه أكد الكاتب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، أن 22 مليار دولار خرجت من مصر خلال مدة قصير ضمن تحركات الأموال الساخنة، مضيفا أن المضاربة على الدولار بدأت تنخفض والسوق السوداء لعملة الدولار تنهار.



وأضاف أن البنك المركزي المصري يدير أزمة السوق السوداء لعملة الدولار باحترافية، لافتا إلى أن الدولة و البنك المركزي قدموا إجراءات في غاية القوة تسببت في انهيار حقيقي في السوق السوداء لـ الدولار.





اللي معاه دولار يشربه

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن المضاربات على الدولار ما زالت موجودة.

وأضاف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا استمر البنك المركزي في إجراءاته المتعلقة في تغيير التعامل مع الدول بالدولار، فاللي معاه دولار؛ يشربه".

وكشف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أسباب وجود أزمة في الدولار بمصر، قائلا: "هناك مضاربات ومتاجرة، وأشخاص ليس لديهم ضمير، فضلا عن أن هناك من يريد إسقاط الاقتصاد المصري".

وأوضح أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن : "تحدث مضاربات وتلاعب في الدولار، فضلا عن تهريب الدولار بعيدا عن المصارف الشرعية، وبأرقام مخيفة، أسبوعيا"، منوها بأهمية تتبع هذه العمليات والتصدي لها لحل أزمة الدولار.



التخلي عن استخدام الدولار

فيما أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي ، أن التخلي عن استخدام الدولار لن يكون بصورة مباشرة لأن الدولار أكبر مكون لسلة العملات الدولية في الوقت الراهن، ولكن التخلي عن الدولار سيكون بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أحمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن انضمام مصر لتجمع بنك التنمية «بريكس» الذي يضم «روسيا والصين والبرازيل، والهند والإمارات» واستخدام عملة بعيد عن الدولار سيساعد على تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.





أوضح أحمد شوقي، أن البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة سيدرج الروبل الروسي خلال التعاملات، موضحًا أن البنك المركزي كان له دور كبير للرقابة على عمليات السحب من بعض الأشخاص المقيمين خارج مصر مبالغ طائلة بعملة الدولار والتصدي لأي عمليات تؤثر على الاقتصاد المصري سلبا.



