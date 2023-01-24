أستاذ أمراض القلب: البيتزا والأطعمة المقلية تحتوي على زيوت متحولة تسبب الأمراض

قال الدكتور عادل الأتربي ، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ، إن الدهون المتحولة نوعان ، منها الطبيعي وهي الموجودة في الحيوانات ، والنوع الثاني صناعي ، مشيرا إلى أن الدهون المحولة طبيعيا غير مؤثرة على الصحة العامة ، ولكنها موجودة بنسبة ضئيلة ، بينما الدهون لمتحولة صناعيا هي التي تسبب مشاكل على الصحة .

وأوضح الدكتور عادل الأتربي ، عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الدهون المتحولة مثل إضافة الهيدروجين للزيوت النباتية من أجل تحويل السمن الطبيعي إلى صلب ، وأيضا الأغذية المعلبة كلها ، و " البيتزا بأنواعها " ، والمكسرات والتسالي الغير طبيعية .

ولفت ، إلى أن الدهون المشبعة من أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول ، وأمراض شرايين القلب ، موضحا أن نسب حدوث أمراض القلب في المنطقة ومصر أقل بـ 10 سنوات عن الأعمار التي تصاب بأمراض القلب في أوروبا .