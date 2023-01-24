عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أمراض القلب: البيتزا والأطعمة المقلية تحتوي على زيوت متحولة تسبب الأمراض

أمراض القلب
أمراض القلب

قال الدكتور عادل الأتربي ، أستاذ  أمراض القلب  بكلية الطب جامعة عين شمس ، إن الدهون المتحولة نوعان ، منها الطبيعي وهي الموجودة في الحيوانات ، والنوع الثاني صناعي ، مشيرا إلى أن الدهون المحولة طبيعيا غير مؤثرة على الصحة العامة ، ولكنها موجودة بنسبة ضئيلة  ، بينما الدهون لمتحولة صناعيا هي التي تسبب مشاكل على الصحة .

وأوضح الدكتور عادل الأتربي ، عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الدهون المتحولة مثل إضافة الهيدروجين للزيوت النباتية من أجل تحويل السمن الطبيعي إلى صلب ، وأيضا الأغذية المعلبة كلها ، و " البيتزا بأنواعها " ، والمكسرات والتسالي الغير طبيعية .

ولفت ، إلى أن الدهون المشبعة من أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول ، وأمراض شرايين القلب ، موضحا أن نسب حدوث أمراض القلب في المنطقة ومصر أقل بـ 10 سنوات عن الأعمار التي تصاب بأمراض القلب في أوروبا . 

أستاذ أمراض القلب توك شو الدهون المشبعة في مصر الدهون المتحولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

مفاجآت وكواليس جديدة بشأن رحيل فيريرا مدرب الزمالك

ما هي أفضل النذور التي يتقرب بها العبد لربه؟ أحمد كريمة يكشف عنها

اليوم العالمي للتعليم.. قرارات اتخذتها الدولة لإصلاح المنظومة |تفاصيل

فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أوضة اللبس السبب .. أول تعليق من ميدو على رحيل فيريرا

12 مليون دولار.. تفاصيل استثمار بيل جيتس في شركة تواجه تجشؤ الأبقار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توجع القلب.. هاني الناظر يحذر من حالة خطيرة تحدث للفتيات

كيم كارداشيان تدرس للطلاب في جامعة هارفارد.. وهجوم حاد عليها

نحاتة ومطربة.. الوجع يجتاح الوسط الفني ومواقع السوشيال ميديا لرحيل رانيا شعلان

دراسة تحذر: باطن الأرض يتوقف عن الدوران ويعكس اتجاهه فجأة

فيديو

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ