شبانة: توقعت سيناريو ما يحدث في الزمالك.. والأهلي مستقر فنيا وإداريا

وجه الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج بوكس تو بوكس، الشكر إلى جميع الجماهير المصرية ومتابعي برنامجه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وقال شبانة في تصريحات أدلى بها عبر قناة ETC: "كنت أعاني من آلام شديدة في الظهر والبطن، واحتاج لفترة راحة فقط خلال الايام المقبلة، وبعدها سأعود قريبا إلى الشاشة، ونظرا لأهمية الأحداث التي شهدها اليوم أصريت على ظهور برنامج بوكس تو بوكس".

وأضاف: "كنت أتوقع عودة أسامة نبيه لمنصب المدير الفني للزمالك، وكنت أتمنى الإبقاء على فيريرا وتجديد الثقة في قدراته، وأحمد فتوح لاعب مؤثر، وهو عنصر هام، ويحتاج لبعض الوقت من أجل العودة لمستواه، وحذرنا مما سيحدث للزمالك، والهدف الأكبر هو دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، وفيريرا في الزمالك مثل مانويل جوزيه في الأهلي".

وأكمل: "الفترة الحالية من المفترض أن تكون فترة استقرار في نصف الموسم، والزمالك لديه مباريات قريبة في دوري الأبطال، والتي يخسرها بسبب هذه الظروف التي تتكرر بشكل سنوي، وأخشى غياب الزمالك عن النسخة المقبلة حال اعتماد ترتيب الدور الأول".

وواصل: "الزمالك يحل مشاكله علنًا لذلك فأنها تتعقد، عكس النادي الأهلي تمامًا الذي يحل أزماته في هدوء، والفريق الاحمر مستقر فنيا وإداريا وكان هناك هدوء كبير داخل النادي، حتى كولر جهز البدائل اليوم وغاب عنها هاني والشحات ومعلول وشارك البدلاء اليوم وقدموا مستوى طيب".

وتابع: "نبيه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك، وأتمنى استمرار واحد من الثنائي أمير مرتضى أو إسماعيل يوسف لصالح النادي، لابد أن يترفع أحدهما لصالح النادي، الفريق مُقبل على دوري أبطال إفريقيا التي لم يفز بها منذ أكثر من عشرين عامًا، أخشى من وجود مشاكل بينهما، قرار وجود مدير كرة ومشرف على الكرة غير صحيح".

وأردف: "فيريرا مدرب كبير ونجح في الموسم الماضي بشكل كبير، وكان لابد من حصوله على الصلاحيات في شراء لاعبين ورحيل آخرين، الأمور انتهت ولابد حاليا من إعادة الزمالك للمسار الصحيح، كان هناك تدخلات في العديد من الأمور وجلب صفقات لا يحتاجها، وإثارة أزمات في الاعلام وآخرها ملف فتوح، وإذا استمرت هذه الأمور فسوف يعاني الفريق الأبيض".

واستطرد: "الملفت للنظر رحيل كلاتنبرج الذي لم يستطع اتحاد الكرة الصمود للإبقاء عليه، الاتحاد لم يستطع حمايته ولذلك رحل الرجل الانجليزي، والجبلاية سيظل الحلقة الضعيفة في المنظومة، كما أن رابطة الأندية شريكة أيضا في رحيل كلاتنبرج، بعدما رفض الحديث مع أحد المسئولين بالأندية الذي هاجم الحكام خلال الاجتماع الذى جرى معه مؤخرًا".

وأشاد شبانة، بتطور الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، وحالة الهدوء والاستقرار التي تفرضها إدارة النادي.