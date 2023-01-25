محمد ثروت ينشر صورا من كواليس"اللعبة ٤"

شارك الفنان الكوميدي محمد ثروت متابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر ثروت في الصورة من كواليس تصوير مسلسل اللعبة ٤ رفقة أبطال المسلسل.

وعلق الفنان قائلًا:"بسم الله الرحمن الرحيم اللعبة بتكبر قوي قوي، كالوسة من كواليس تصوير اللعبة ٤".

وبدأ بمدينة الإنتاج الإعلامي، المخرج معتز التوني تصوير أحداث الجزء الرابع من «مسلسل اللعبة 4» بطولة هشام ماجد وشيكو، حيث من المقرر عرض الحلقات فور انتهاء تصويرها على إحدى المنصات الإلكترونية على أن تعرض فى رمضان على الفضائيات.

مسلسل اللعبة:

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.



ويشارك فى بطولة الجزء الجديد من المسلسل، مى كساب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبدالرسول ومحمد ثروت وأحمد فتحي.