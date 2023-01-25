نادية الجندي تشارك متابعيها بصور من أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعهيا عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة نادية في الصور بعدة إطلالات مختلفة أبرزت جمال جسمها الممشوق، وبمكيب أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها.

أثارت الفنانة نادية الجندي الجدل فى آخر تصريحاتها عن مواصفات فارس أحلامها، قائلة: “عايزاه ابن حلال وحنين وسند ومقدر قيمتى”.

واعتادت الفنانة نادية الجندي على إثارة الجدل باطلالتها الشبابية التي تجعلها تبدو فى العشرينات وتخفي عمرها الحقيقي، فهي تتمتع بشباب دائم وبشرة صافية ورشاقة بلا حدود.

وتتميز نادية الجندى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد نادية الجندى على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وتعتمد نادية الجندي في الكثير من الأحيان على الأزياء والإطلالات الغريبة وغير التقليدية، بالإضافة إلي ذلك تعتمد على الملابس الشبابية، ما يميزها عن غيرها من النجمات والمشاهير.