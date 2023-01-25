بوجبة وأغنية.. كيف شرح ترامب لزعيم كوريا الشمالية لقب رجل الصاروخ الصغير؟

كشف كتاب جديد لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن الرئيس السابق دونالد ترامب أخذ على عاتقه شرح لقب "رجل الصاروخ الصغير"، الذي أطلقه على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذي لم يكن يفهم معناه.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، شرح ترامب خلال وجبة غداء جمعته بـ كيم في سنغافورة العام 2018، معنى اللقب.

وبحسب ما ذكره كتاب "أبدا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها" الذي صدر أمس الثلاثاء، بدأ ترامب بسؤال كيم عن وجبة طعام في قمة سنغافورة في 12 يونيو 2018، وما إذا كان يعرف من هو الفنان إلتون جون.

وعندما أجابه كيم بالنفي، أوضح ترامب أن الأغنية الناجحة للمغني البريطاني العام 1972 "روكيت مان" ألهمته لمنح كيم لقب "رجل الصاروخ الصغير" في عام 2017.

وذكر بومبيو في الكتاب،: "قال ترامب إنها أغنية رائعة، وكان يقصد الإشارة إليها كمجاملة لكيم".

ولفت "ضحك كيم وآخرون في الغداء، وقال الزعيم الكوري الشمالي: "رجل الصواريخ، حسنا. قليلا، ليس جيدا".

وخلال سباق 2016 إلى البيت الأبيض، أعطى ترامب العديد من خصومه ألقابا جذابة. فوصف السيناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس "لين تيد" والحاكم الجمهوري السابق جيب بوش من فلوريدا بـ "جيب الطاقة المنخفضة" وهيلاري كلينتون "كروكيد هيلاري".

وأشار ترامب علنًا إلى كيم لأول مرة باسم "ليتل روكيت مان"؛ أي رجل الصاروخ الصغير، على "تويتر" في العام 2017، وكرر ذلك في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطوال فترة رئاسته.

فيما ألقى كيم العديد من الإهانات باتجاه ترامب، واصفا إياه بأنه "كلب خائف". ورد ترامب بتحذيرات خلال فترة رئاسته من أن التهديدات المستمرة ضد الولايات المتحدة "ستقابل بالنار والغضب كما لم يشهدها العالم من قبل" وأن الزر النووي الخاص به "أكبر بكثير وأكثر قوة" من الزر الكوري الشمالي.