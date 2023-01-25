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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تروّج لـ حفلها الجديد بالكويت عبر إنستجرام

أصالة
أصالة

روّجت الفنانة أصالة لـ حفلها الجديد بالكويت رفقة الفنان نبيل شعيل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت “أصالة” بوستر الحفل، وعلقت قائلًة: "بالكويت رح نحتفل سوا حنغنّي حنروح مشوار عم رتّب لكم ياه كتير رح ننبسط فيه .. بكلّ سعاده رح نلتقى بهالتاريخ حضروا حالكم لليله ننسى فيها اللي لازم ننساه ونعيش وقت مو بكلّ وقت بنعيشه .. رح أتشارك الحفل مع الصوت اللي مابيشبه حدا مع بلبل الخليج الفنّان الكبير نبيل شعيل .. اشتقت لكم وبكل شوق رح لاقيكم.."


وعلي هذا الصعيد تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان السعودي نبيل شعيل في الكويت خلال الفترة المقبلة، ضمن احتفالات مهرجان فبراير الذي تقيمه الكويت سنويا لمواطنيها.
وقسمت الهيئة المنظمة لحفل أصالة ونبيل شعيل في الكويت التذاكر إلى فئات، متمثلة في الآتي: «150 دينارًا كويتيًا الماس، 120 دينارًا البلاتين، 100 دينار ذهب، 80 دينارًا فضة، 60 دينارًا برونزية.

أصالة حفل الكويت اخبار الفن أغاني نبيل شعيل

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