مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة، على الصعيد الأوروبي والمحلي، حيث يأتي أبرزهم مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في كأس كاراباو، وبرشلونة ضد ريال سوسيداد بكأس ملك إسبانيا، والصفاقسي أمام النجم الساحلي بالدوري التونسي.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد – 10 مساء – beIN Sports 1HD Premium

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة ضد ريال سوسيداد – 10 مساء – SSC HD

أوساسونا ضد إشبيلية – 11 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ماينز ضد بوروسيا دورتموند – 7.30 مساء - beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن ضد بوخوم – 9.30 مساء - beIN Sports HD 1

فرايبورج ضد آينتراخت فرانكفورت – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – 9.30 مساء - beIN Sports HD 7

فيردر بريمن ضد يونيون برلين – 9.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي ضد الملعب التونسي – 3 مساء

الصفاقسي ضد النجم الساحلي – 3 مساء