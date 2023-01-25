نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 .. موعد ظهورها

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 بالتزامن مع انتهاء موسم امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يعتمدها كل محافظ في محافظته بمجرد الانتهاء تماما من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 يتم اعلانه بمعرفة كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في كل محافظة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

كما تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 ، على موقع الوزارة على الإنترنت ، لمساعدة الطلاب في مسألة الاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات مصر، من خلال رابط موحد.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

أكدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر ظهور نتيجة الإعدادية 2023 بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية 2023

وقالت مديريات التربية والتعليم ، أنه بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة، يتم فورا اعتمادها من جانب كل محافظ في محافظته.

كيفية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

أكدت مديريات التربية والتعليم أنه بالنسبة لشكل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 ، فيكون بالدرجات والمجموع الكلي

وقالت مديريات التربية والتعليم : أنه يكون المجموع في التيرم الاول من 140 ، وفي الترم الثاني من 140 ، ليكون المجموع النهائي في نهاية العام من 280

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

تلقى مصححي امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، تعليمات عاجلة لضمان عدم ظلم اي طالب عند اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

حيث تم التشديد على ضرورة تقدير الإجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .

كما تلقى مصححو امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، تعليمات عاجلة بضرورة إلتزام الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي ، وكتابة الدرجة رقمياً ، والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .