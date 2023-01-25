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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبدأ الجمعة المقبل.. تفاصيل برنامج منافسات بطولة البريمييرليج للكاراتيه بالقاهرة

صدى البلد

يستضيف استاد القاهرة الدولي في الصالة المغطاة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وتبدأ البطولة الجمعة  المقبل في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات الكاتا سيدات، بجانب انطلاق منافسات اليوم الأول من دوري المجموعات في تمام الساعة 10.30 صباحا ويتبعها منافسات دور ربع النهائي في تمام الساعة 6.15 مساء وينطلق دور نصف النهائي للكوميتيه في موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء علي أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء .

وتقام يوم السبت 28 يناير مسابقات الكاتا رجال في التاسعة صباحا وينطلق منافسات دوري المجموعات في تمام الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائي في تمام الساعة 6.45  مساء ودور نصف النهائي للكوميتيه في موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء علي أن تنتهي منافسات اليوم في تمام الساعة 8.30 مساء .

كما تقام يوم الأحد 29 يناير مباريات الميداليات البرونزية الساعة 10 صباحا  وتقام المباريات النهائية في منافسات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات في تمام الساعة 11 صباحا وحتي الساعة 6 مساء ويتبعها حفل توزيع الجوائز علي أصحاب الميداليات في البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث قام بالتسجيل في البطولة 431 لاعبًا ولاعبة، وهو عدد كبير في أول بطولات السلسلة العالمية في موسم 2023، وقد اكتملت قائمة المشاركين بتسجيل 32 مشاركًا في جميع الفئات الـ 12 في البطولة باستثناء فئة واحدة.

وتعود سلسلة بريمييرليج الكاراتيه إلى القاهرة بعد عام من التوقف، حيث استضافت العاصمة المصرية بطولة البريمييرليج عام 2021 للمرة الأخيرة واستطاعت مصر الفوز بلقب البطولة والتتويج بخمس ميداليات ذهبية ، وفي عام 2022 ، استضافت القاهرة بطولة سيرياس ايه Series A.

وقال محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه إنه من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين، موضحا أن العمل جاري على قدم وساق فيما يتعلق بالترتيب النهائي الخاص بتلك البطولة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي للكاراتيه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات مصر في تنظيم البطولة بشكل مثالي ويخطف الأنظار في ظل الدعم اللامحدود من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. وأوضح الدهراوي أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كامل استعدادا لضربة البداية

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