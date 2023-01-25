وزير الدفاع السويدي يغري الناتو للموافقة على الانضمام للحلف.. ماذا قال؟

قال وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، اليوم الأربعاء، إنه إذا وافق حلف شمال الأطلسي "الناتو" على دخولنا سنوفر للحلف بعدا استراتيجيا وقدرات متطورة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أن بلاده تريد العودة "إلى الحوار" مع تركيا بغية انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد توقف المفاوضات مع أنقرة على خلفية حرق نسخة القرآن الكريم.

وقال كريسترسون: "رسالتنا المشتركة هي أننا نريد الدعوة للهدوء والتفكير، الهدوء في العملية كي نتمكن من العودة للحوار بين السويد وفنلندا وتركيا حول عضويتنا المشتركة في الناتو".

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، عن إرجاء محادثات الانضمام للناتو مع السويد وفنلندا والتي كانت مقررة أساسا في فبراير.

وقال كريسترسون، إن هناك "مستفزّين أرادوا إفساد علاقات السويد مع دول أخرى، وإحباط مسعاها بالانضمام للحلف العسكري الغربي بقيادة الولايات المتحدة".

وأضاف: "ما من مسألة متعلقة بالأمن القومي أكثر أهمية من أن نصبح مع فنلندا بسرعة عضوين في الناتو".