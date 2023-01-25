صحف الكويت: ولي العهد يتسلّم استقالة الحكومة.. و«مدبولي» يوجه بإنهاء خروج الحاويات من الموانئ بأقصى سرعة.. وإدانات بعد تمزيق نسخة من المصحف الشريف

- اتفاقيتان بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «بي إنفستمنتس» بأكثر من 2 مليار جنيه



- إقالات واستقالات في أوكرانيا لـ «طمأنة الحلفاء»



- إدانات لتمزيق سياسي متطرف نسخة من المصحف في «لاهاي».. والسعودية: خطوة استفزازية .. وتركيا تستدعي السفير الهولندي



- الكرملين: الدبابات الغربية ستحترق إذا سُلمت لأوكرانيا



- النيابة: «ضحية السالمي» تعرضت للمواقعة والقتل من قبل مواطن



- الخارجية الأمريكية: عقوبات على شبكة مالية ساعدت حزب الله على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان



تناولت الصحف الكويتية عددًا من المستجدات على الساحة الداخلية، فيما يتعلق باستقالة الحكومة في البلاد، علاوة على الشأن الخارجيي، والشأن المصري، ومتغيرات الوضع في أوكرانيا.

ذكرت صحيفة الأنباء، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان، صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث رفع إليه، كتاب استقالة الحكومة.

وأوردت الصحيفة، بعد يومين على حرق متطرف سويدي لنسخة من المصحف الشريف، أقدم زعيم حركة «بيغيدا» المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا، إدوين واغنسفيلد، على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية، تحت حماية الشرطة الهولندية.

وشارك زعيم الفرع الهولندي من حركة (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) العنصرية عبر تويتر، مقطعا مصورا ينقل فعلته الاستفزازية، التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي. وحسبما تداولته وسائل إعلام، فإن الشرطة الهولندية منحته الإذن بهذا الفعل شريطة ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه قام لاحقا كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات المصحف الممزقة بعد أن وطأها بقدمه.

وظهر في الفيديو أفراد في الشرطة الهولندية يقفون وراء المتطرف اليميني من دون أن يحركوا ساكنا، وهو يقوم بتمزيق صفحات القرآن والدوس عليها.

واحتجاجا على الاعتداء المتجدد لليمين المتطرف الأوروبي على المقدسات الإسلامية، توالت الإدانات من الدول العربية والإسلامية حيث نددت المملكة العربية السعودية بالحادثة، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للحادث، واعتبرت ان هذه الخطوة استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وقالت صحيفة الأنباء، وجه رئيس مجلس الوزراء د ..مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، امس، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضا إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة، إلى أن كلا من د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود ..هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد شهدا توقيع اتفاقيتين شراكة بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية مع شركة بي انفستمنتس القابضة الرائدة بمجال الاستثمار المباشر، والتي تديرها شركة بي بي إي بارتنرز، وذلك للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية والدواء، بأكثر من 2 مليار جنيه.

وتنص الاتفاقية الأولى، على التزام صندوق مصر السيادي بوضع خطة باستثمار 100 مليون جنيه في شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية (BHI)، حيث إن شركة بي إنفستمنتس، قد أسست شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، لتكون الذراع الاستثمارية للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتي تستهدف في المرحلة الأولى، الاستثمار في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، حيث تمتلك الشركة 51% من المركز المصري لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية (IVF) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن أوكرانيا، قالت الصحيفة، شهدت أوكرانيا استقالات وإقالات لمجموعة من كبار المسؤولين، امس، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن فساد داخل الجيش الذي يخوض معارك ضارية ضد الهجوم العسكري الروسي المستمر منذ قرابة العام.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية، امس، إقالة 5 حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد اتهامات بالفساد من خلال عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، أن حكام مناطق دنيبروبتروفسك وزابوريجيا وسومي وخيرسون والعاصمة كييف سيغادرون مناصبهم، كما أقيل نائب وزير الدفاع ونائب وزير السياسة الاجتماعية ونائبان لوزير التنمية الإقليمية.

قالت صحيفة القبس، أعلن الكرملين الأربعاء أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر كييف قراراً من برلين حول تسليمها دبابات من طراز ليوبارد-2.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب».

أعلنت النيابة العامة الكويتية أنها باشرت إجراءات التحقيق في قضية مقتل امرأة عثر على جثتها في منطقة السالمي.



وقالت النيابة العامة إنها تلقت بلاغاً من مخفر شرطة تيماء مفاده العثور على جثة لامرأة مجهولة الهوية بمنطقة السالمي؛ وانتقلت إلى مكان الواقعة وقامت بمناظرة الجثة، وندبت إدارة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ووقتها.

وذكرت النيابة العامة أن التحريات والتحقيقات كشفت عن تعرض الضحية للمواقعة والقتل، واتضح أن مرتكب الواقعة مواطن حدث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واستكمال إجراءات التحقيق.

من صحيفة الوطن الكويتية، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبات على شبكة مالية يديرها الصرّاف اللبناني حسن مقلد، والتي تسهل الأنشطة المالية لحزب الله. يقدّم مقلد نفسَه كأحد المدافعين عن الازدهار الاقتصادي في لبنان، لكنه بدلاً من ذلك كان يساعد حزب الله ونفسه على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان.