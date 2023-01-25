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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضيحة طبية جديدة تضرب لبنان وتحرك عاجل من وزارة الصحة

لبنان - علم
لبنان - علم

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة بلبنان أنّ "الوزارة أحالت إلى النيابة العامة المالية مجموعة من الملفات المتعلقة بالمستلزمات الطبية، للتوسع في التحقيق وتحديد المسؤوليات في مخالفات للقرارات النافذة، التي تحدد للمستورد السعر الأقصى للمبيع وللمستشفى سقف الأرباح المسموح به.

 وأشار المكتب الاعلامي لوزارة الصحة اللبنانية الي ان الوزارة وبالتوازي وجهت إنذارات إلى المعنيين بهذه المخالفات".


ولفتت إلى أنّه "تبين لوزارة الصحة العامة أن عددًا من فواتير المستلزمات الطبية، ولا سيما مغروسات الأعضاء لترميم العظام والقلب تحتوي على فروقات باهظة بالأسعار، بين السعر الأقصى المحدد وما يتم تكبيده للمريض، وذلك بموجب برنامج ممكنن مستحدث في دائرة البرامج والمشاريع يتيح للجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة والحكومية ممارسة الرقابة على أسعار المستلزمات في السوق اللبناني".


وبينت أنّ  من بين هذه المخالفات، صنف من المستلزمات محدد سعره الأقصى بـ5800 دولار؛ تم تسعيره في إحدى المستشفيات بـ13800 دولار، وفي مستشفى آخر بـ16800 دولار، وصنف من المستلزمات محدد سعره بـ2500 دولار، تم بيعه بـ5000 دولار، وصنف من المستلزمات محدد سعره بـ1600 دولار، تم بيعه بـ2350 دولارًا. ولدى سؤال وزارة الصحة العامة عن السبب، أسرع المخالف إلى استصدار فاتورة أخرى بـ1600 دولار وأعاد الربح غير الشرعي إلى المريض المعني".

كما كشفت وزارة الصحة العامة "وجود تواطؤ مع المصنع في بلد المنشأ لتضخيم سعر الإستيراد: صنف من المستلزمات كان يستورد بـ68 دولارًا فبات بـ310 دولار، وصنف آخر كان يستورد بدولارين فبات بـ25 دولارًا".

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