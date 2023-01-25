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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كسروا نِفسهم .. سقوط 3 مسجلين خطر سخّروا أطفالا في التسول بالطالبية

صدى البلد

تجولوا في الشوارع بحثا عن صغار السن الذين يفترشون الحدائق والطرقات.. استغلوا مآسيهم بعد تركهم لمنازل أهاليهم وحاجتهم للمال. 

3 مسجلين خطر نجحوا في الوصول لغايتهم بعدما عثروا على 6 أطفال بدون أسرة أو عائل أو كما أطلقوا عليهم "مقطوعين من شجرة" تختلف ظروفهم بين أطفال شوارع أو هربوا من منازلهم وبدأوا في "تسريحهم" لجمع الأموال من التسول وبيع المناديل في اشارات المرور. 

وعلى غرار "الكتعة" كان يحصل المسجلون خطر على حصيلة عمل الأطفال طوال اليوم في الشوارع والاشارات ومن يعترض يعتدون عليه بالضرب والسب كنوع من "كسر النفس" واجبارهم على الاستمرار في العمل.  

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تنسيقا وقطاع الأمن العام، أنّ 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم 6 أطفال، وبسؤالهم أقروا بأنّ المتهمين استغلوهم في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

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