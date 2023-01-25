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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي: عرض مسلسل أزمة منتصف العمر اليوم

ازمة منتصف العمر
ازمة منتصف العمر

روج الفنان كريم فهمي، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “أزمة منتصف العمر” والذي يبدأ عرضه اليوم.

كتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “النهارده الساعه ١١ بتوقيت مصر و ١٢ بتوقيت السعوديه عرض اول حلقه من مسلسل ازمة منتصف العمر ، يا رب يعجبكوا و مستني ردود الافعال”.

 

ويقدم المسلسل دراما اجتماعية وهو مكوّن من 15 حلقة، وبجانب ركين سعد يُشارك في بطولته النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، هند عبد الحليم، رنا رئيس، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

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يذكر أن روجت الفنانة رنا رئيس لـمسلسلها الجديد"أزمة منتصف العمر" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

ونشرت رنا البوستر التشويقي للمسلسل، وكتبت"مسلسل أزمة منتصف العمر علي شاهد يوم ٢٥ يناير الساعه ١٢ يتوقيت السعودية، ويوم ٢٦ يناير الساعة ١١ بتوقيت مصر.

كريم فهمي الفنان كريم فهمى أزمة منتصف العمر رنا رئيس هند عبد الحليم

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