عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرقة شارموفرز تطرح "ملينا ليه" ثالث أغانى ألبوم كرفان

صدى البلد

طرحت فرقة شارموفرز  أغنية “ملينا ليه" ثالث أغانى البوم “كرفان” عبر قناتهم على موقع الفيديوهات اليوتيوب وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

كانت فرقة شارموفرز قد طرحت أغنية Je Suis Malade ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع إنطلاق عام 2023 ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، سيتم طرحها على فترات.

وتم تحضير كليب " Je Suis Malade " مع المخرج عمر دونجا منذ اسبوع ، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية " Je Suis Malade " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

فرقة شارموفرز Je Suis Malade شارموفرز يروجون لحفل العلمين شارموفرز فريق شارموفرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

ضربه بالجزمة .. خناقة بين رامز جلال وحمو بيكا | تفاصيل

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

حافة الهاوية.. تفاصيل إعلان ساعة القيامة والاقتراب من نهاية العالم

ترشيحاتنا

انتى بتشحتى على ابنك..مى حلمى تكسر خاطر سيدة طلبت منها ملابس لنجلها

السياحة والآثار : لا تعامل مع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية | مستند

تعديل موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

القومي للطفولة يشارك بمعرض القاهرة للكتاب لتعريف الأطفال وأسرهم بخدمات ومبادرات المجلس

5 علامات للضعف الجنسي عند الإناث تعرفي عليها

اتخنقوا بالغاز | مصرع أب واثنين من أولاده في منزلهم ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجرئ.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها من دبى

إليسا تخضع لعملية جراحية عاجلة.. اِعرف السبب

نوع من البذور الشائعة يقلل نسبة السكري ويخفف الكوليسترول

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

فيديو

حقيقة صور منجم وأطنان الذهب والفضة في تونس.. فيديو جراف

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ