فرقة شارموفرز تطرح "ملينا ليه" ثالث أغانى ألبوم كرفان

طرحت فرقة شارموفرز أغنية “ملينا ليه" ثالث أغانى البوم “كرفان” عبر قناتهم على موقع الفيديوهات اليوتيوب وتطبيقات الموسيقى المختلفة.

كانت فرقة شارموفرز قد طرحت أغنية Je Suis Malade ثانى أغنيات ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع إنطلاق عام 2023 ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة، سيتم طرحها على فترات.

وتم تحضير كليب " Je Suis Malade " مع المخرج عمر دونجا منذ اسبوع ، ودارت فكرته فى إطار بسيط، يعبر عن معنى كلماته التى تتحدث عن الحبيب والبلد فى الغربة.

أغنية " Je Suis Malade " كلمات أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع عادل محمد - محمد العرقان - محمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الأن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.