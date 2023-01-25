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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتأهل لكأس العالم لالتقاط الأوتاد بجدارة والسعودية تخطف البطاقة الثانية

الفروسية
الفروسية

 

تأهل منتخبنا الوطنى لالتقاط الاوتاد إلى بطولة كأس العالم التى تستضيفها جنوب إفريقيا أغسطس المقبل ، وذلك بعد تصدره وبجدارة التصفيات الدولية للمجموعة الرابعة " أ " التى أقيمت بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام بوادى الفروسية بالبساتين التابع لاتحاد الشرطة الرياضى ، حيث حصل منتخبنا على   570.5 نقطة ، كما تأهل المنتخب السعودى لنفس البطولة بعد حصوله على المركز الثانى برصيد 528 نقطة حصل بها على بطاقة التأهل الثانية ، وحل المنتخب الإماراتي 
في المركز الثالث بـرصيد 432 نقطة ولكنه لم يتأهل لكأس العالم بعد أن نال منتخبى مصر والسعودية بطاقتى التأهل لكأس العالم .  

وفي منافسات الفردي فاز بالمركز
الأول الفارس المصرى محمد المغاوري برصيد 155 نقطة ، وحل فى المركز الثانى السعودى
حسين العسيري  برصيد 138نقطة ، وجاء فى المركز الثالث الفارس السعودى أيضا
راشد المري  برصيد 136 نقطة ، وقام المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولى لالتقاط الاوتاد ، والسيد عبد الله بن ناصر الرحبى سفير عمان بالقاهرة ، والفنان الفارس أحمد السقا بتوزيع الميداليات والجوائز على الفرسان الفائزين .

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة المشكلة من الاتحاد المصرى للفروسية طابور عرض للدول الستة التى شاركت فى التصفيات وهى مصر والسعودية والإمارات وفلسطين وماليزيا وانجلترا ، وذلك قبل مراسم  التكريم ، وحرص  الفنان أحمد السقا على حمل العلم الذى يحوى شعار الاتحاد المصري للفروسية .

و قام المهندس هشام حطب بتكريم ضيوف مصر الكرام من رؤساء الوفود والفرسان الفائزين ، واللجنة الدولية التى أشرفت على تنظيم البطولة ، كما تم تكريم  بعض الشخصيات ورموز في رياضة التقاط الأوتاد بمصر ، فى الوقت الذى قامت الوفود وعدد من المسئولين بتكريم الاتحاد المصرى للفروسية وعلى رأسه المهندس هشام حطب .

قال اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للفروسية ومدير البطولة إن
مصر استطاعت تنظيم بطولة أكثر من رائعة بإشادة الجميع ، وخاصة مجلس إدارة الاتحاد الدولى وعلى رأسه محمد بن عيسى الفيروز ، كما أثنى على التنظيم جميع الوفود التى شارك فى البطولة وبعض سفراء الدول التى حرصت على حضور المنافسات.

أضاف معوض أن المهندس هشام حطب أثنى على المستوى الفنى  المتميز والعالى الذى ظهر به أبطال مصر وفرسان الدول العربية التى شاركت فى  التصفيات ، وتربع منتخبنا على قمة المجموعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وتأهله بجدارة إلى كأس العالم ، لافتا إلى أن الفرسان اهدوا الفوز بالتصفيات والتأهل إلى كأس العالم للمهندس هشام حطب الذى كان  حريصا على متابعة استعدادات المنتخب وتزليل أى عقبات واجهت المنتخب أثناء فترة الإعداد ، لافتا إلى الاتحاد سوف يعقد اجتماعا مع الجهاز الفنى للمنتخب لوضع خطة لإعداد المنتخب على أفضل ما يكون لكأس العالم للدفاع عن اللقب الذى احرزه المنتخب عام 2018 .

أضاف معوض أن المهندس هشام حطب قام بتكريم اللجنة الدولية التى أسند إليها ادارة البطولة  من قبل الاتحاد الدولى والتى ضمت  كل من العمانى رعد العابرى رئيس لجنة التحكيم ، والأردنى العميد مشهور الفرحات رئيس اللجنة الاستئنافية، والعمانى أحمد الطيب رئيس اللجنة البيطرية .

أكد معوض أن المنتخب المصري شارك فى  التصفيات ، بخمسة فرسان هم ،  محمد المغاوري ، محمد فوزي ، أحمد بكر ، غالي صفي الدين ، محمود زقزوق .

كأس العالم بطولة كأس العالم

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