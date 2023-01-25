الأرنب | طبيب يوجّه تحذيرا عاجلا من نوع سمك فيليه مجمد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى ، مجموعه من صور السمك الفيليه المجمد بأنه سام وغير صحى للاستهلاك الآدمى ، وهو ما نشر عنه الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، يكشف عن حقيقة أضرار السمك المجمد الفيليه.

وقال خبير التغذية عبر منشوره، :" أن هناك نوع مُسمم من الأسماك تخلى لفيلية تسمى "سمكة القراض" أو "سمكة الأرنب"، ذو جلد سام، كما أن أحشائها سامة، لذا فإنها تُسلخ ويتم تصنيعها فيليه، ولكن عند خلط الجلد بلحم السمك يحدث تسممًا، كما أنه لا يتلاشى تأثير هذه السموم عند الطهي.

وقدم بعض النصائح التى يجب الاخذ بها عند شراء السمك الفيليه وهى..

- في حالة الضغط على قطعة الفيليه وارتدادها ثانية، فهي طازجة.

- تماسك أنسجة السمكة دليل على صلاحيتها للأكل.

- عدم وجود إفرازات سائلة لزجة محيطة بقطعة الفيليه.

- في حالة الأسماك المجمدة يجب مراعاة عدم وجود أي سوائل مثلجة محيطة بها.